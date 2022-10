Torna finalmente dopo 2 anni la Festa della Madonna a Capo d’Orlando. Una delle feste religiose più sentite. Già da oggi, la vigilia della festa, 21 ottobre, le strade sono invase da fedeli e cittadini in giro per la bancarelle. Domani invece, alle 11 la santa Messa dal Monte, trasmessa in diretta dalla nostra emittente, poi la processione per le vie principali di Capo d’Orlando.