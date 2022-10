Capo d’Orlando, assolto dall’accusa di non aver pagato il mantenimento alla ex

Il giudice monocratico del Tribunale di Patti all’udienza del 21 Ottobre 2022 ha assolto C.V.R. dall’accusa di violazione di natura economica per non aver corrisposto mensilmente alla ex moglie il mantenimento disposto dal Tribunale Civile di Patti.

Gli importi non corrisposti erano relativi a tre mensilità per l’anno 2017 e quattro mensilità pagate parzialmente per l’anno 2018. La vicenda si inquadra all’interno di una problematica separazione giudiziale dei coniugi. A seguito del mancato versamento delle somme stabilite la ex moglie aveva proposto querela nei confronti dell’ex coniuge e si costituiva parte civile al processo. L’uomo era, quindi, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, con condotta permanente in forza delle condizioni di salute della donna che non le consentivano di lavorare. Il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva dell’avv. Benedetto Ricciardi che ha dimostrato in dibattimento la mancata condotta dolosa e la non volontà di violare gli obblighi di assistenza da parte del proprio assistito, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, rigettando le richieste della parte civile.