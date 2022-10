Tortorici: la lista “Victoriosa Civitas – Rizzo Sindaco”

Presentata la lista “Victoriosa Civitas – Rizzo Sindaco” che sostiene la candidatura a sindaco di Carmelo Rizzo Nervo.

Assessori designati: Antonella Foti e

Dario Paterniti Martello.

I candidati al consiglio comunale:

BEVACQUA Sonia, BONTEMPO CIANCIANELLA Rosario, CIANCIO Carmelo, CONTI MICA Sebastiano, LA SETA Rosario, MAZZURCO MASI Salvatore Carmelo, PATERNITI MARTELLO Dario, PINTAGRO GALLARIZZO Domenico Bruno, SALVÀ BABBALACCHIO Micaela, Vanadia Rosalba.

Programma

RISANAMENTO FINANZIARIO DELL’ENTE:

Redazione, verifica e monitoraggio della compatibilità delle previsioni del Bilancio Comunale. Attuazione di tutte misure correttive finalizzate a ripristinare l’equilibrio di bilancio in tempi rapidi, finanziando i debiti e monitorando i fattori di squilibrio. Reperimento delle necessarie risorse per la liquidazione “definitiva” ed il pagamento dell’intera massa passiva e dei debiti del dissesto mediante anche una eventuale procedura di riequilibrio finanziario.

RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DEGLI UFFICI:

L’informatizzazione, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi amministrativi rappresentano oggi il cuore pulsante di un Comune moderno e funzionale che agisce con fluidità e trasparenza. Pertanto la digitalizzazione degli atti amministrativi dovrà consentire la correttezza e tracciabilità dei flussi e pronta conoscenza dello stato dei provvedimenti. Salvaguardia, riorganizzazione e potenziamento della dota-zione organica. Contrattualizzazione di tutti i dipendenti comunali e bando di nuovi concorsi.

RECUPERO IMPOSTE E TASSE COMUNALI –COMPLIANCE:

Aggiornamento delle banche dati; Assistenza ai contribuenti (preavvisi di scadenze e pagamenti, sgravi, rettifiche, rateazioni, ect) con la cosiddetta compliance. Attenzione alle problematiche connesse alla famiglia ed ai bisogni dei più deboli.

ITALIADOMANI -PNRR –

Ricorso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per sovvenzionare servizi e opere pubbliche oltre che acquisto di immobilidi valenza culturale (vedi casa Letizia), formativa e ricerca (scuole e osservatorio astrono-mico) ed etnostoriche (musei).

SANITA’:

Potenziamento del PTA con tutti gli specialisti, PTE con medico a bordo h24 e presenza di medico in ambulatorio durante leore diurne.

ELISUPERFICIE:

Riattivazione e potenziamento dell’Eliporto nel settore della protezione civile e trasporto;

UFFICIO GIUDICE DI PACE: avviamento pratiche per riapertura ufficio Giudice di Pace.

COMUNITA’ ENERGETICHE E RISPARMIO SULLE BOLLETTE:

Costituzione di comunità energetiche per le energie rinnovabili (CER), anche mettendo a disposizione gli impianti comunali, con i cittadini, imprese e commercianti per produrre e condividere l’energia per risparmiare sulle bollette, grazie agli incentivi statali e europei.

SPORT:

Sostegno economico alle società e promozione del turismo sportivo e utilizzo gratuito delle strutture sportive a favore delle società locali mediante istituzione del “baratto amministrativo sportivo” -Realizzazione campo di tiro a volo (tiro al piattello)- Realizzazione di circuiti per motocross, fuoristrada -Realizzazione di piscina riscaldata e coperta anche per recupero funzionale e moto-rio –avvio della Corsa campestre “minimaratona” Città di Tortorici; Creazione della Consulta dello Sport.

GIOVANI E COOPERAZIONE:

Apertura sportello Eurodesk (Sportello Europa) -Corsi di formazione per guide turistiche, guardie am-bientali, giornalismo ambientale e sportivo, informatica, catalogatore bibliografico, lotta all’alcolismo e devianze in genere, istitu-zione scuola di micro fusione –Banca della Terra (assegnazione a canone agevolato dei terreni di uso civico per iniziative e progetti agro-zootecnici a residenti aventi i requisiti)

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:

Adesione alla piattaforma del servizio civile universale per consentire ai giovani residenti di operare nel rispetto dei principi della solidarietà e dell’utilità sociale a vantaggio dell’occupazione nel settore ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all’estero.

FIUME:

Valorizzazione e fruizione del Parco Fluviale -predisposizione e realizzazione delle iniziative relative al Contratto di Fiume (investimenti pubblici di valorizzazione della risorsa Fiume).

RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ:

Potenziamento della raccolta differenziata, porta a porta e crea-zione di isola ecologica (plastica, vetro, carta) –realizzazione di compostiere di prossimità –produzione di compost gratuito per i cittadini.

ACQUA PUBBLICA: