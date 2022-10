II movimento “Uniti per Cambiare Tortorici” non parteciperà alle elezioni amministrative del 13 novembre

Il Movimento “Uniti per Cambiare Tortorici” non parteciperà alla competizione elettorale! Questo quanto comunicato nella data di oggi in cui, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per presentare liste e candidati per le elezioni amministrative del 13 novembre.

Di seguito i motivi che hanno portato il gruppo a compiere questa scelta, spiegando anche il perchè del silenzio fino a questo momento.

“Con un nostro comunicato stampa, nel gennaio 2020, abbiamo illustrato alla cittadinanza i fatti ed esplicitato la vicinanza al nostro Sindaco Emanuele, vicinanza che oggi rinnoviamo con la stessa forza ed il medesimo affetto. In seguito, abbiamo deciso di limitare le nostre azioni politiche per non interferire nei procedimenti giudiziari in itinere e consentire alla giustizia di accertare la verità processuale.”

L’impugnativa al Tar del Lazio, un giudizio ancora pendente

“Nel dicembre 2020 tutti i componenti dell’allora Consiglio Comunale hanno impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica che disponeva lo scioglimento dello stesso, ritenendolo ingiusto ed illegittimo, presentando ricorso al Tar Lazio; ricorso a tutt’oggi pendente a causa dei ritardi che ha avuto il Ministero dell’Interno nel produrre i documenti necessari per la difesa. Questo, nonostante, il Tar gli abbia più volte ordinato giungendo, addirittura, a paventare la nomina di un Commissario ad Acta.”

Inopportuna la candidatura

“Nel nostro operato politico la trasparenza ed il rispetto delle istituzioni sono sempre stati pilastri fondamentali. Ancora oggi siamo in attesa della pronuncia del TAR del Lazio sul ricorso presentato, motivo per il quale abbiamo ritenuto inopportuna la nostra candidatura. Come possiamo noi proporci alla cittadinanza spiegando il nostro operato se su di esso c’è un giudizio ancora in corso? Come possiamo noi coinvolgere, in tutta coscienza, altri cittadini nel nostro progetto politico se ancora il Tar non si è pronunciato?”

Criminalizzata l’intera comunità tortoriciana

“Rispettosi del mandato elettorale siamo rimasti al nostro posto coraggiosamente, anche e soprattutto nel momento peggiore, quando tutti i media hanno criminalizzato indistintamente l’intera comunità tortoriciana. Purtroppo, qualche demagogo continua a fare disinformazione affermando che con le nostre dimissioni si sarebbe evitato lo scioglimento del Consiglio, ignorando le procedure di legge e vari precedenti che dimostrano il contrario.”

Le conclusioni

“Spiegheremo alla cittadinanza in modo dettagliato la realtà dei fatti e continueremo la nostra azione politica di monitoraggio dell’Amministrazione e di informazione alla cittadinanza come abbiamo sempre fatto fin dalla nascita del nostro Movimento. Tutte le menzogne riguardanti il trasporto alunni, il bilancio, i finanziamenti, il Piano Regolatore, raccolta rifiuti, ecc.. verranno smentite.”