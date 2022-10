Capo d’Orlando – Incidente sulla A20, deceduta anche la sorella di Carlo Tripodo

Purtroppo si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto lo scorso 13 ottobre sulla Palermo-Messina, all’altezza dell’hotel Costa Verde nei pressi di Cefalù.

Nella notte, intorno alle 4.30, è deceduta al Civico di Palermo Carolina Tripodo, sorella di Carlo, l’orlandino che purtroppo era morto sul colpo giovedì scorso mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto. La donna si trovava sul sedile passeggeri ed insieme a loro c’era una nipote: stavano tornando a casa dopo una giornata a Palermo.

Le ferite riportate dalla donna erano apparse sin da subito molto gravi, tanto che era stato necessario amputarle il braccio sinistro. Carolina Tripodo è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo, dove era stata trasportata d’urgenza subito dopo l’impatto. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio: Carlo Tripodo era alla guida della sua Fiat Punto quando, all’altezza dell’hotel Costa Verde a Cefalù, avrebbe perso il controllo dell’auto, per cause ancora in corso di accertamento.

La Punto ha finito la sua corsa fuori strada, venendo inoltre trafitta dal guardrail, che è penetrato nell’abitacolo dal parabrezza fuoriuscendo dal lunotto posteriore, non lasciando scampo a Carlo Tripodo. Leggermente ferita invece la nipote, che dopo le cure al Giglio di Cefalù ha potuto fare ritorno a casa.

Dalla Redazione e dalla proprietà di AMnotizie, le più sentite condoglianze alla famiglia.