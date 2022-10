Tortorici, sfida a tre per le amministrative di novembre: candidati a sindaco Carmelo Rizzo Nervo, Franco Franchina e Maurilio Foti

Sono Carmelo Rizzo Nervo, Maurilio Foti e Franco Franchina i tre candidati alla poltrona di primo cittadino a Tortorici. Volti noti della politica oricense i primi due, Franco Franchina è invece alla sua prima candidatura alla poltrona di sindaco.

Prima dello scadere del termine, fissato alle 12 di oggi mercoledì 19 ottobre, i candidati hanno presentato le rispettive candidature e le liste. Maurilio Foti, 66 anni, medico ginecologo di professione e già sindaco di Tortorici dal 2004 al 2009, si era candidato anche nel 2019 con la lista “Tortorici Terzo Millennio” arrivando poi terzo e non entrando in consiglio. Carmelo Rizzo Nervo è stato, invece, primo cittadino di Tortorici per ben 4 mandati dal 1995 al 2019, ad eccezione della parentesi della sindacatura di Foti dal 2004 al 2009. Rizzo Nervo, 71 anni è stato per decenni medico condotto della comunità oricense e nel 2014 fu appoggiato dalla lista “Insieme per Tortorici”. Franco Franchina, invece è conosciuto in ambito sportivo locale e per la sua attività di commerciante nel piccolo centro dei Nebrodi.

Si chiama “Victoriosa Civitas” la lista a supporto del candidato a sindaco Carmelo Rizzo Nervo.

Candidati a consigliere comunale

Sonia Bevacqua

Rosario Bontempo Ciancianella

Giuseppe Bontempo

Carmelo Ciancio

Sebastiano Conti Mica

Antonella Foti

Rosario La Seta

Salvatore Carmelo Mazzurco Masi

Dario Paterniti Martello

Domenico Bruno Pintagro Gallarizzo

Micaela Salvà Babbalacchio

Rosalba Vanadia

Assessori designati: Antonella Foti e Dario Paterniti Martello

La lista a sostegno del candidato a sindaco di Maurilio Foti è “Tortorici Terzo Millennio”

Candidati a consigliere comunale

Sebastiano Calà Scarcione

Giacomo Calà Scaglitta

Salvatore Canfora

Vincenzo Salvatore Foti

Antonino Iuculano

Sebastiano Mazzurco Masi

Giuseppe Musarra Pizzo

Gabriella Galati

Calogero Armeli Moccia detto Peppe

Delia Pintagro Gallarizzo

Sebastiana Parasiliti

Rosita Paterniti Barbino

Assessori designati: Sebastiano Calà Scarcione e Calogero Armeli Moccia

La lista “Liberiamo Acqua Sollazzo” sostiene, invece, il candidato Franco Franchina e sono soltanto 10 i consiglieri inseriti.

Candidati a consigliere comunale:

Salvatore Calanni Fraccono

Cristina Conti Mica

Carmelo Costanzo Zammataro

Valentino Costanzo Zammataro

Salvatore Fontanini

Marisa Iuculano Mamao

Alba Mazzurco Masi

Rosaria Musarra Pizzo

Sebastiano Paterniti

Catia Pintagro Gallarizzo

Assessori designati: Cristina Conti Mica e Salvatore Fontanini

Tortorici andrà al voto domenica 13 novembre 2022. L’ultima tornata elettorale risale al 28 aprile 2019, quando a vincere la competizione fu Emanuele Galati Sardo. Il comune fu poi travolto dai risvolti dell’operazione “Nebrodi”, scattata nel gennaio del 2020 e successivamente sciolto per presunte infiltrazioni mafiose nel dicembre dello stesso anno. L’ente è stato guidato sino ad oggi dalla commissione straordinaria composta dai viceprefetti Giuseppe Sindona e Matilde Mulè e dalla funzionaria economico-finanziaria Giulia Rosa.