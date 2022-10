Orlandina Basket – Dopo la dimissioni di Sussi, squadra affidata al vice. Il club vuole tornare sui binari giusti

Un fulmine a ciel sereno. Termina dopo 10 anni la collaborazione tra David Sussi e l’Orlandina Basket. Il coach, alla sua prima stagione in panchina da capo allenatore, ha rassegnato le dimissioni nel pomeriggio di ieri.

Le tre sconfitte consecutive in campionato evidentemente hanno pesato sulla decisione. L’ultima gara persa contro Monfalcone, tra le mura amiche, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La squadra è apparsa spenta sin dalle fasi iniziali di gioco: appena 64 i punti segnati, con scarse percentuali al tiro e un approccio alla gara troppo molle. Al momento a pagare è Sussi, ma anche i giocatori non sono esenti da colpe per quanto mostrato in questo avvio di stagione.

4 sconfitte su 5 partite ufficiali, compresa la Supercoppa in cui non si è andati oltre il secondo turno. Il club vuole subito tornare sui binari giusti: il campionato di Serie B è arduo e le prime giornate lo hanno confermato.

E’ ancora presto per fare nomi del sostituto: al momento la squadra è stata affidata al vice Rodolfo Robustelli e oggi inizierà la preparazione in vista della partita di domenica 23 ottobre contro Padova. Si attende adesso il rientro di capitan Matteo Laganà e del giovane Binelli.