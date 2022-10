Oltre 110.000 presenze al Messina Street Food Fest. Un vero e proprio successo

Si è conclusa domenica la IV edizione di Messina Street Food Fest, la manifestazione culinaria dedicata al cibo locale che, dopo gli anni di stop a causa della pandemia, ha ripopolato il cosiddetto “salotto buono della città”.

Stiamo parlando di Piazza Cairoli, che per l’occasione, nel corso delle quattro giornate dedicate all’evento, ha ospitato un totale di 110.000 presenze, tra messinesi e non che hanno assaggiato almeno una delle specialità servite. Vanno aggiunti, quindi, alla stima, tutti quei visitatori che si sono limitati a godere della musica, dell’atmosfera, dei profumi della piazza. Numeri sensazionali insomma, a maggior ragione in considerazione delle scoraggianti previsioni meteorologiche attese per le quattro giornate.

Anche il tempo tuttavia si è mostrato clemente, e la manifestazione si è svolta con successo senza troppi disagi. Il più apprezzato, tra i piatti proposti, è stato il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi, che ha guadagnato a “Il vecchio carro”, street fooder più gradito, una crociera MSC.

Un grande successo anche per la V edizione del Messina Street Fish, l’evento parallelo dedicato in modo particolare alla valorizzazione del pescato locale, attraverso show cooking e interventi di esperti sul tema.

Cala dunque il sipario su una kermesse strepitosa in termini di qualità e di numeri, mentre risuona ancora, nel teatro a cielo aperto che l’ha ospitata, l’applauso di incoraggiamento per una ripresa sicuramente difficile, ma, come eventi del genere tengono a dimostrare, non impossibile.

Articolo di Federica Margherita Corpina