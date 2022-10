Non bastano i 23 punti di Vecerina, la Infodrive Capo d’Orlando sconfitta in casa da Monfalcone 64-73

Terza sconfitta in tre gare in questo inizio di campionato di Serie B per la Infodrive Capo d’Orlando, la seconda tra le mura amiche. La squadra di coach Sussi viene battuta al PalaInfodrive da Monfalcone per 64-73.

Partita combattuta nel primo tempo, anche se a ritmi bassi e con errori da ambo le parti. L’Orlandina avanti 13-9 nel primo quarto, con Monfalcone che rimonta e sorpassa alla fine del primo tempo: 25-28. Alla ripresa dei giochi gli ospiti sembrano più pronti ed è effettivamente così. Con un parziale di 6-17 scavano un solco che i biancazzurri non riescono più a colmare: il terzo quarto si conclude 38-52. Nel quarto parziale la Infodrive prova a rientrare con uno scatenato Vecerina che segna ben 17 punti negli ultimi 10′. Monfalcone però non si fa intimidire e porta a casa la gara agevolmente mandando 4 uomini a referto in doppia cifra.

Infodrive Capo d’Orlando – Pontoni Monfalcone 64-73 (13-9, 25-28, 38-52)

Infodrive Capo d’Orlando: Simone Vecerina 23 (7/17, 1/3), Marco Passera 12 (1/6, 2/3), Daniele Okereke 9 (4/5, 0/0), Daniele Sandri 6 (3/6, 0/1), Alberto Triassi 6 (2/5, 0/2), Patrick Baldassarre 4 (2/8, 0/0), Ricards Klanskis 4 (1/2, 0/2), Giancarlo Galipò 0 (0/1, 0/0), Samuele Telesca ne, Vittorio Spada ne, Gianmarco Romagnolo ne, Gabriele Pizzurro ne.

Pontoni Monfalcone: Roberto Prandin 14 (2/7, 3/5), Armin Mazic 13 (0/0, 3/8), Devil Medizza 13 (6/8, 0/1), Massimo Rezzano 12 (2/3, 2/8), Marco Bacchin 10 (3/6, 1/2), Giovanni Bellato 4 (1/1, 0/2), Stefano Marson 3 (0/0, 1/1), Andrea Coronica 2 (0/2, 0/1), Giacomo Furin 2 (1/3, 0/0), Nicolo’ Soncin 0 (0/0, 0/1), Andrea Cestaro ne.