Capo d’Orlando – L’esibizione della Banda “Toscanini” in occasione della Festa di Maria SS

Anche quest’anno, l’Associazione musicale “A.Toscanini” di Capo d’Orlando, con un esibizione musicale in onore di Maria SS. di Capo d’Orlando si propone autonomamente giorno 22 Ottobre alle 17:00, per una sfilata nell’isola pedonale con culmine di marce sinfoniche in Piazza Matteotti.

Quest’anno con un grande supporto di famiglie Orlandine e attività che hanno contribuito alle spese della manifestazione ed a cui va il grazie del direttivo dell’associazione.

Il presidente e Maestro Francesco Sgrò a tal proposito dichiara: “È un orgoglio essere presenti in maniera assolutamente autonoma in questo giorno importante per noi Orlandini, a maggior ragione per i numerosi ragazzi che la nostra associazione vanta di avere. Un traguardo raggiunto anche grazie alle famiglie e alle attività che ci hanno sponsorizzato. Un simbolo ed un omaggio alla nostra patrona. W Maria!”