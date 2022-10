Stromboli – Si è arrestato il flusso lavico, rientra l’allarme

Si è arrestato il flusso lavico in corso sullo Stromboli da domenica scorsa. Lo ha reso noto l’Ingv – Osservatorio Etneo durante una videoconferenza con il Centro operativo avanzato del Comune di Lipari. Non si registrano più crolli sul fronte della Sciara del fuoco, persiste l’attività di spattering dal cratere Nord 2 ma in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi.

Sul cratere continua ad essere vietato l’escursionismo libero. Le visite sono possibili con l’ausilio delle guide vulcanologiche: sino a quota 290 sul versante di Stromboli e sono a quota 130 sul versante di Ginostra.