Sant’Angelo di Brolo, concluse le riprese del corto “Pietrazita”. Tanti gli artisti e le maestranze sul set

Si sono concluse il 13 ottobre le riprese a Sant’Angelo di Brolo di ” Pietrazita “, la pellicola diretta e interpretata dal palermitano Angelo Faraci.

Cittadina stracolma, con centinaia di persone giunte a Sant’Angelo per lo sceneggiato di Rosaria Lo Porto, autore e soggetto di Angelo Faraci, che ha anche interpretato il ruolo di attore protagonista insieme alla barcellonese Beatrice Ingegneri. Una scommessa che ha già dato un suo primo risultato per l’amministrazione comunale, con un vero e proprio successo in termini di attenzione e curiosità verso il territorio nella tre giorni, dall’11 al 13 ottobre, dei lavori. Tante le maestranze artistiche provenienti da Roma, Napoli, Calabria, Ferrara, Milano e dello staff impiegate per le riprese da Angelo Faraci, che per qualche giorno hanno trasformato il piccolo comune nebroideo in grande set degno dello stile hollywoodiano.

Non resta, ora, che attendere di vedere questo piccolo capolavoro del cinema italiano con esclusiva Rai Cinema, proiettato sugli schermi dei festival internazionali di maggior riferimento, per sottoporlo al giudizio di critica e pubblico. Angelo Faraci, seppure si ispiri in parte allo stile del bagarese di fama mondiale Giuseppe Tornatore, ha scelto una linea filmica tutta sua ed originale che punta ad un cinema pulito, elegante, di stile, storico e culturale, che racconta temi sociali come il femminicidio.

La pellicola, che ha visto la grande partecipazione di nomi noti nel grande schermo, arrivati a Sant’Angelo di Brolo per le riprese, come l’alcamese Benedetto Lo Monaco, narra, dunque, una storia proiettata in una Sicilia vintage e retrò, sarà dunque un’occasione per valorizzare il territorio e promuoverne le bellezze a livello internazionale.