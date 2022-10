Calcio – Il programma del weekend nel messinese. In Eccellenza c’è il derby Milazzo-Nebros

Per la sesta giornata del campionato di serie C femminile, l’Academy Sant’Agata gioca a Roma contro Roma Calcio. La squadra della capitale vola verso media-alta classifica, i tirrenici sono penultimi. Le trasferte sono proibitive e si deve cercare di fare punti ed affrontare poi le gare interne con le concorrenti, gettando il cuore oltre l’ostacolo, ottenendo i punti per la salvezza.

E’ la sesta giornata anche per il campionato di serie D maschile; domani il Città di Sant’Agata affronta al “Fresina” il San Luca. Potrebbe essere arrivata l’ora che la squadra di mister Vanzetto esca dai risultati altalenanti delle ultime giornate e dia maggiore continuità alle vittorie, soprattutto in casa. Nell’eccellenza, anche qui sesta giornata, ci sono partite interessanti.

La capolista Nuova Igea Virtus va a Comiso nel classico testa-coda, la RoccAcquedolcese ospita il Real Siracusa Belvedere e poi c’è il derby Milazzo-Nebros, la Jonica affronta il Modica in casa, il Taormina reca visita al Siracusa. In promozione, girone B c’è il derby dei Nebrodi Mistretta-Castelluccese e quello tirrenico-nebroideo tra Gioiosa e San Fratello.

Nel girone C la Pro Mende gioca a Calatabiano e il Valle del Mela ospita il Sant’Alessio. In prima categoria girone C, derbyssimo tra Orlandina e Rosmarino, poi, per le squadre messinesi, Gangi Futura e Tortorici Castellana. Nel girone D Folgore Milazzo-Galati, Aquila-Rodì Milici, Melas-Lipari, Nuova Rinascita-Sinagra, Sfarandina-Orsa, Stefano Catania-Comprensorio del Tindari e Torregrotta-Monforte. Infine la seconda categoria girone C: Fitalese-Don Peppino Cutropia, Pollina-Vivi Don Bosco, Peloro-Alcara e Juvenilia-Rocchenere.