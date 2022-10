Barcellona PG – L’istituto Copernico celebra gli Erasmus days, consegnando i certificati Europass e presenta il nuovo progetto “Erasmus+”

L’istituto Copernico celebra gli Erasmus days, consegnando i certificati Europass e presenta il nuovo progetto “Erasmus+”.

Gli Erasmus days sono un’iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+ in una serie di eventi che si svolgono in tutta Europa e non solo.

Gli Erasmus days 2022 si svolgono dal 13 al 15 ottobre 2022. In questi tre giorni è possibile raccontare e promuovere il programma Erasmus+ e per molti giovani è stata l’occasione giusta per scoprirlo e prendere parte ad una nuova avventura.

L’Istituto Copernico ha aderito all’iniziativa con i seguenti eventi:

Il 13 ottobre si è svolto il lancio del Bando di concorso per il logo del progetto Erasmus+ KA122 “Being Able to Become Sustainable” aperto a tutti gli alunni del istituto e degli istituti ospitanti. Il 14 ottobre in Aula Magna si è svolta la Cerimonia di Consegna dei Certificati di Mobilità Europass agli alunni del progetto “How to become a green entrepreneur” L’evento è stato coordinato dai docenti Coppolino Alma, Aliberto Fortunata e Canale Roberto, presente alla consegna degli attestati anche la Dirigente scolastico, Angelina Benvegna.

Nel pomeriggio di giorno 14, I docenti Alosi Enrico, Coppolino Alma, Giunta Laurea hanno partecipato all’evento “Raccontami di Erasmus”, un’esperienza di scambio di buone pratiche con le scuole del territorio, organizzato dal Liceo Medi , disseminando la loro esperienza nei progetti di mobilità individuale all’interno dell’azione chiave 1 Erasmus. Nell’occasione hanno presentato anche il nuovo progetto Erasmus KA122 “Being Able to Become Sustainable”. Il progetto presentato, dal Copernico all’Agenzia Nazionale Erasmus+ nella call di Febbraio 2022, è stato approvato con il punteggio di 92/100. Le tematiche guida, in continuità con il progetto precedente e in linea con la progettazione d’Istituto, riguardano la Green Economy e le opportunità connesse ad uno sviluppo di attività sostenibili sul territorio delle scuole di riferimento.

Le organizzazioni ospitanti sono: Colegio Medalla Milagrosa Zamora (Spagna), Veluws College Mheenpark Alperdoorn (Olanda), Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia (Portogallo). La lingua di comunicazione è l’Inglese. Gli obiettivi del progetto sono di sviluppare negli alunni capacità imprenditoriali e sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente; promuovere l’importanza della diversità culturale e linguistica in Europa; combattere ogni forma di discriminazione legata all’età, al sesso, all’orientamento, alla religione, all’origine, alla disabilità; con l’obiettivo di potenziare le competenze della lingua inglese.

Angela Serena Lo Conti