VIDEO – A/20: furgone prende fuoco tra gli svincoli di Brolo e Patti. Lunghe code. Traffico sbloccato alle 17

Un furgoncino ha preso fuoco sulla A/20, intorno alle 15:45 tra gli svincoli di Brolo e Patti, in direzione Messina, nel territorio di Piraino.

Fortunatamente gli occupanti del mezzo avrebbero fatto in tempo a scendere e non ci sarebbero feriti. Lunghe code si sono formate in attesa del completamento delle operazioni di spegnimento. Il furgoncino, infatti, si è fermato sulla corsia di sinistra, attualmente interdetta al transito.

Sul posto una squadra antincendio e la Polstrada.

AGGIORNAMENTO 16.45

Intorno alle 16.30 sono arrivati i Vigili del Fuoco e un carro attrezzi, per mettere in sicurezza il mezzo. La circolazione è ripresa intorno alle 16.45.