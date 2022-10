Rometta: C’è tanta voglia di pace e serenità

Presso il comune di Rometta ed il comune di San Pier Niceto, insieme alle bandiere dell’Italia, della Sicilia e della Unione Europea, è esposta anche la bandiera della Pace.

I Sindaci dei due comuni, Nicola Merlino e Domenico Nastasi, invitano tutti i colleghi e ai semplici cittadini ad unirsi a questa iniziativa per fare sentire, forte, la voce della pace, ormai non più procrastinabile.

Bisogna intervenire subito prima che la situazione precipiti e la paura di forti ripercussioni in tutto il mondo aumenta sempre di più.