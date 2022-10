Oliveri: adottato lo schema di variante del programma triennale delle opere pubbliche 2022–2024 e l’elenco annuale 2022

La giunta di Oliveri presieduta da Francesco Iarrera ha adottato lo schema di variante del programma triennale delle opere pubbliche 2022–2024 e l’elenco annuale 2022.

Tra le priorità per l’anno in corso, tutte munite di progetto esecutivo evidenziate nel documento firmato dall’ingegnere Nunziato Chiofalo, resta la ristrutturazione della scuola media, poi c’è la sistemazione a verde attrezzato dell’area a nord del centro abitato tra via Marina ed il torrente Castello, la sistemazione idraulica del torrente Saja-Castello a valle della strada statale 113, la ristrutturazione della scuola materna e la riqualificazione urbana funzionale degli spazi pubblici del centro storico con il miglioramento delle infrastrutture, unico intervento munito di progetto preliminare.

Chiudono l’elenco la riqualificazione della via Gaspare Amodeo, il nuovo ccr di via Baden Powell e l’intervento di forestazione del territorio comunale per il progetto “Respira Oliveri”