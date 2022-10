Milazzo: #GLIAMICIDIGIBO doneranno tremila euro all’AIPD Milazzo-Messina

La passione per il ciclismo e la voglia di aiutare le persone in difficoltà hanno indotto a Giovanni Bono di ideare il progetto #GLIAMICIDIGIBO.

Era il 2021 e Giovanni ha pensato di personalizzare il suo completino d’allenamento, che è subito piaciuto ai suoi compagni di avventura che lo hanno richiesto.

A questo punto, valutando il costo del completino, ha iniziato a realizzarne trenta dove è raffigurata la Sicilia, il suo soprannome che è Gibo e un ciclista.

Il ricavato della vendita dei completini è stato destinato a persone bisognose attraverso buoni alimentari o ad associazioni di volontariato.

Un progetto, ci dice Giovanni, che funziona solo se si fa gruppo e domenica dopo domenica sono stati tanti gli appassionati di ciclismo ad aderire al progetto che sta riscuotendo un grosso successo.

Dopo la raccolta alimentare sono stati donati venduti altri completino che sono serviti a donare € 3.000,00 all’Associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia, in questo caso 50 ciclisti in divisa ufficiale sono partiti da Milazzo in bici per raggiungere il Policlinico G. Martino di Messina e consegnare l’assegno, la somma servirà ad umanizzare i reparti e rendere più accogliente la degenza di bambini e genitori facilitando il compito del personale sanitario.

Poi sono stati donati altri 3.000,00 euro all’”Associazione Remi Giuseppe Pinello” che opera all’ospedale Barone Romeo di Patti nel reparto di terapia intensiva neonatale diretto dalla Dottoressa Caterina Cacace.

E domenica mattina, 16 ottobre 2022, la carovana della beneficenza partirà da Milazzo per arrivare al Tindari, dove ci sarà una benedizione per tutti i cicloturisti, per poi tornare alla sede dell’AIPD Milazzo-Messina nella frazione San Marco di Milazzo dove verrà consegnato un altro assegno da 3000,00 euro che servirà per realizzare e migliorare i tanti progetti dell’Associazione presieduta da Roberto Caizzone.

Con una pedalata dopo l’altra gli #AMICIDIGIBO sono diventati più di 300 e riescono a realizzare un progetto semplice, che regala sorrisi e opportunità, ma soprattutto aiuta tante associazioni che operano nel sociale.