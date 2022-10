Incidente sulla A20, la vittima è il 71enne orlandino Carlo Tripodo. Grave la sorella

Gravissimo il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, sulla A/20, all’altezza di Cefalù.

A perdere la vita purtroppo un 71enne di Capo d’Orlando, Carlo Tripodo, che si trovava alla guida dell’auto. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita la sorella dell’uomo, 67 anni, che è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Ferita anche una terza occupante dell’auto, la nipote, anch’essa trasportata al Giglio per controlli.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’Hotel Costa Verde nei pressi del territorio comunale di Cefalù sulla la Palermo-Messina in direzione della città dello Stretto. L’auto è sbandata per cause ancora in corso di accertamento finendo fuori strada e terminando la sua corsa venendo trafitta dal guard-rail. Sul posto la polizia stradale.

Carlo Tripodo, 71enne di Capo d’Orlando, ma residente a Capri Leone, era molto conosciuto nell’hinterland per la sua attività politica e imprenditoriale. Messaggi di cordoglio e sgomento sono apparsi sui social appena appresa la notizia della morte dell’uomo.