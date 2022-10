Ieri la prima giornata del Messina Street Food Fest

A giudicare dall’affollamento di Piazza Cairoli, quello della prima giornata del Messina Street Food Fest è stato un vero e proprio successo. Neanche le condizioni metereologiche poco stabili, infatti, sono riuscite a scoraggiare gli appassionati del cibo di strada, e sono state a migliaia le presenze tra le 40 casette del food nella giornata di ieri, giovedì 13 ottobre.

A tagliare il nastro inaugurale il prefetto Cosima Di Stani insieme con il questore Gabriella Ioppolo, il sindaco Federico Basile e il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella.

“E’ un’occasione non solo di promozione e rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale cittadino – ha commentato Basile – ma anche un momento di aggregazione culturale e culinaria che fa tornare la voglia di rivivere la città dopo anni particolari che ci hanno lasciato sicuramente delle ferite ma anche voglia di ricominciare”.

Presente all’inaugurazione anche il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, il quale ha ribadito come l’evento rappresenti una grande opportunità per il territorio, a maggior ragione dopo la pandemia. La manifestazione, infatti, come sottolineato dallo stesso Palella, ha avuto ripercussioni positive sulle attività economiche di Piazza Cairoli e più in generale di tutta la zona del centro.

Durante la cerimonia di inaugurazione è stata consegnata la “Carta d’identità” virtuale alla Mascotte dell’evento, battezzata Bracio Leone. A vincere il contest indetto sui social per trovarle un nome è stata Gabriella Calì, che si è così aggiudicata 40 token da spendere nelle 40 casette food di piazza Cairoli e 4 t-shirt ufficiali dell’evento.

Partita, sempre nella giornata di ieri, anche la quinta edizione di “Messina Street Fish”. Smessa la fascia tricolore e indossato il grembiule, il primo a esibirsi ai fornelli è stato il Primo Cittadino Federico Basile, con il suo “Filetto del Sindaco”. A seguire, e in sostituzione di Natale Giunta, impossibilitato a partecipare per sopraggiunti e improvvisi motivi personali, lo chef Francesco Castorina.

Ad arricchire gli show cooking, interventi di esperti sul tema del pescato locale, filo conduttore della kermesse. Si è parlato, in particolare, del progetto “Hospital chef – la buona cucina in ambiente sanitario”, e di “piatti d’altri tempi – sapori speciali mai dimenticati”.

Un momento particolarmente commosso della serata è stato infine dedicato al ricordo di Milena Visalli, preziosa collaboratrice del Messina Street Food Fest, vittima di un tragico incidente stradale.

Domani in programma gli show cooking degli chef Simone Strano alle 19.00 e di Emiliano Cipicchia e Natale Laganà alle 21.00.

Per la musica si esibiranno sul palco i The Brixton e i Firrio, mentre alla consolle si alterneranno i dj Sergio Mnemonico, Rinaldo Mauro, Piero Mazzù, Gioe Bertè e Fabrizio Duca.

Articolo di Federica Margherita Corpina