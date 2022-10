Falcone, il 22 ottobre fiaccolata a sostegno delle proteste iraniane

Si svolgerà sabato 22 ottobre dalle ore 19:00 una fiaccolata di protesta per dire basta alle uccisioni brutali e insignificanti che avvengono in Iran, come quella del 16 settembre in cui la vittima è stata la ventiduenne curdo-iraniana Mahsa Amini colpevole soltanto di non portare correttamente il velo.

La fiaccolata è organizzata dall’amministrazione comunale di Falcone che si auspica la massiccia partecipazione di amministratori comunali, associazioni e semplici cittadini che alla fine, in un dibattito che si terrà in Piazza Principe Romeo, potranno esprimere le loro idee.

Le donne sono invitate a partecipare simbolicamente con i capelli legati e alla fine chi vorrà ne potrà tagliare un ciuffo.

Ciuffi di capelli che saranno raccolti e spediti all’ambasciata iraniana a Roma.