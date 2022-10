Capo d’Orlando: avviso pubblico per la ricerca di venti ambienti per il liceo “Lucio Piccolo”

Lavori di adeguamento sismico in due corpi di fabbrica del liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando. Sembra questo il motivo per cui la Città Metropolitana di Messina ha pubblicato l’11 ottobre scorso un avviso per la ricerca di un immobile da destinare in via provvisoria a sede del liceo paladino.

Pare che l’istituto, a seguito di un monitoraggio strutturale compiuto dai tecnici della Città Metropolitana durante l’estate, dopo aver compiuto sopralluoghi, prelievi e carotaggi, sia stato verificato come il plesso non sia a norma dal punto di vista sismico. Potrebbero essere interessati da questi lavori gli ambienti dell’aula magna, gli uffici amministrativi e anche le aule localizzate al primo piano.

Ecco perchè Palazzo dei Leoni è alla ricerca di un immobile con almeno venti ambienti adeguati ad ospitare una scuola, secondo gli standard previsti per i plessi secondari di secondo grado. Non si sa al momento se questa richiesta basterà a soddisfare la richiesta di aule oppure se sarà necessario chiedere in locazione altri locali per questo scopo.

Per essere ammessi alla successiva fare dell’avviso pubblico l’istanza dovrà essere presentata entro le ore 18.00 del prossimo 25 ottobre. Rup è l’ingegnere Rosario Bonanno responsabile del servizio di edilizia metropolitana.