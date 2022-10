Tortorici, accordo Comune-Autorità di Bacino: al via interventi sul torrente Grande

Potranno partire a breve gli interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo del torrente Grande nel tratto che riguarda il centro urbano del comune di Tortorici, in provincia di Messina. Si tratta di lavori di pulizia, scerbatura, taglio della vegetazione e smaltimento dei rifiuti, finalizzati a rendere regolare il deflusso delle acque e quindi a prevenire potenziali situazioni di pericolo, sulle quali fare particolare attenzione, soprattutto alla vigilia della stagione autunnale e invernale, ormai alle porte, quando maggiore è il rischio di esondazioni ed allagamenti.

I lavori sono il frutto di una convenzione tra la commissione straordinaria del Comune di Tortorici e la direzione dell’Autorità di Bacino della Presidenza della Regione e fa seguito a sopralluoghi già effettuati per individuare le priorità di intervento in relazione alle principali criticità esistenti. Ammontano a 150 mila euro le somme che serviranno alla realizzazione dei lavori, già individuate dall’Autorità di Bacino, in considerazione del fatto che il Comune, in stato di dissesto finanziario, non disponeva dei fondi necessari. Tale procedura, frutto di una direttiva del segretario generale dell’Autorità di Bacino dell’Isola, consente ai comuni che lo richiederanno, previo accertamento della necessità e urgenza dell’intervento, di avere assegnate direttamente le somme necessarie alla pulitura degli alvei dei corsi d’acqua.

«Con questo intervento – affermano il viceprefetto Matilde Mulè ed il segretario Generale Leonardo Santoro – restituiamo sicurezza ad un territorio che, altrimenti, sarebbe a rischio per via di un corso d’acqua sul quale è necessario agire senza ulteriori indugi, poiché su questo da tanto tempo non sono stati effettuati i necessari lavori di manutenzione».

Lo stesso torrente, infine, per circa due chilometri, dovrà essere interessato da ulteriori interventi, in questo caso di manutenzione straordinaria, dall’importo di 360 mila euro, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica. Il progetto è stato realizzato dal Genio Civile di Messina e verrà finanziato dall’Autorità di Bacino Siciliana.