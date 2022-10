Giornate FAI d’autunno: accessibili, il 15 e il 16 ottobre, due perle di Messina

Tornano questo weekend, per la loro XI edizione, le “Giornate FAI d’Autunno”, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Nelle giornate del 15 e 16 ottobre, sarà possibile visitare, con un contributo libero, ben 700 luoghi speciali, solitamente inaccessibili o poco conosciuti, in 350 città d’Italia. Tra queste anche Messina. Nella Città dello Stretto saranno aperti, in questa occasione, la Lanterna del Montorsoli con visita della terrazza, nella zona Falcata Penisola di San Raineri, e, sul viale Boccetta, la Chiesa di San Francesco all’Immacolata, con esibizione dell’orchestra XI IC “Gravitelli/Paino”.

Articolo di Federica Margherita Corpina