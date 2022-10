Brolo – Michele protagonista ai “Soliti Ignoti” su Rai 1

Serata speciale per Brolo. Michele Starvaggi, 40 anni, è stato uno degli 8 ignoti protagonisti del programma “Soliti ignoti”, condotto da Amadeus su Rai Uno. La Sicilia ancora una volta in prima linea in uno dei programmi più seguiti della prima serata tv.

Michele, proprietario di un’erboristeria, è stato l’unico partecipante il cui mestiere non è stato indovinato dai concorrenti della serata.

“Prepara tinture naturali per capelli” era l’identikit nascosto di Michele. Non era la prima volta che un concorrente di Brolo partecipava ai “Soliti Ignoti”