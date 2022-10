Acquedolci, auto perde controllo e finisce tra le bancarelle della fiera. Una donna ferita

Incidente nella mattinata odierna ad Acquedolci dove una donna, alla guida della sua auto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, dopo un parcheggio effettuato nei pressi della prima fiera d’autunno del centro tirrenico.

L’auto, che ha percorso pochi di metri in discesa, sarebbe finta tra le bancarelle colpendone una. Un donna si è ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Da quanto appreso le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale.