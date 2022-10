Sant’Agata Militello, attivato l’impianto automatico di distribuzione di acqua in Via Cernaia

“E’ operativo l’impianto automatico di distribuzione di acqua “Acquantide” installato in via Cernaia. L’impianto prevede l’erogazione di acqua osmotizzata perfettamente potabile, naturale e gasata, ad un costo di 0,06 € litro per l’acqua naturale e 0,10 € litro per quella fredda o gasata.”. Lo annuncia il sindaco di S. Agata di Militello, Bruno Mancuso, con una nota diffusa via social.