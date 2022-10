Non è strano parlare oggi del carnevale, perché se è vero che sono soprattutto i carri che qualificano la sfilata, per realizzarli in modo sontuoso, perché possano suscitare meraviglia, perché si apprezzi l’allegorie, ci vuole tempo. Ecco perché laddove le sfilate sono di un certo livello, finita una sfilata, già si progetta il carro per la sfilata dell’anno successivo.