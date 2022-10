Quasi 700.000 siciliani percepiscono il Reddito di Cittadinanza, il 14% della popolazione

Sono quasi 700mila i siciliani che hanno percepito per almeno un mese il sussidio economico del reddito di Cittadinanza, ora messo in discussione del governo che si sta formando a marchio Giorgia Meloni. Il 14% dei siciliani dunque beneficia del reddito, un vero e proprio recordi.

Ma, attenzione, il dato è provvisorio, aggiornato dall’Inps allo scorso agosto, dunque suscettibile di rialzo da qui a dicembre. Quel che è certo, al momento, è che se la quantità di persone interessate dal sussidio non ha ancora eguagliato i livelli del 2021 – quando il territorio toccò il suo record assoluto con più di 713mila destinatari, in parte giustificabile della crisi economica generata dall’emergenza Covid – il bilancio del 2020, pari a 658mila unità, è stato invece già oltrepassato.

Nella regione da gennaio ad agosto 2022 sono stati già sborsato quasi 1,4 miliardi di euro, ossia il 17,5% dei 6,9 miliardi spesi finora in scala nazionale. Tra le province spicca nettamente Palermo con 58.478 richieste (il 5,3% del totale nazionale) seguita da Catania (47.207), Messina (20.797), Siracusa e Trapani (circa 16mila a testa).

Ora però anche sull’isola sta per partire il programma Gol che dovrebbe dare un impulso maggiore nella ricerca del lavoro per i percettori. Favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, di percettori di ammortizzatori sociali e di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Oltre al programma Gol però si cercherà di dare in mano ai privati la possibilità di cercare lavoro a chi lavoro non ne ha. Sono stati pubblicati due bandi che valgono quasi 32 milioni e sono il primo atto della riforma del sistema di funzionamento dei Centri per l’impiego. Una inversione di tendenza rispetto a quanto si è fatto fino ad oggi per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione, grande fardello della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno d’Italia.