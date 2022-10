La band “Atmosfera Blu” torna a Montreal per la quarta volta, su invito dell’associazione messinese di Montreal. Quattro gli eventi in programma, tutti già sold out: Theatre des Jardins di Ville La Salle, Teatro Mirella e Lino Saputo al Centro Leonardo Da Vinci, teatro l’Entrepôt di Lachine e lacena ufficiale con concerto presso il buffet Il Gabbiano.

L’Associazione messinese di Montreal si è impegnata in molte attività di beneficenza verso le istituzioni del Quebec: per l’ospedale pediatrico, la fondazione per la cura del cancro al seno, la fondazione dell’ospedale di LaSalle, negli anni sono stati donati circa 800.000 dollari per finanziare le ricerche mediche. Si è impegnata anche su altri fronti, come gli scambi culturali con la Sicilia e nel 2011 è stato istituito un Patto d’Amicizia tra l’arrondissement di LaSalle e il comune di Santa Lucia del Mela. A LaSalle sarà anche dedicata una piazza all’amicizia tra i due comuni.

Nell’anno della ripartenza post covid e un tour estivo importante in Sicilia, Atmosfera Blu, guidata da Annamaria Lanza e Giuseppe Santamaria e accompagnata da Mariangela Santamaria, Sergio Arizzi e Giuseppe La Spada, torna in Canada.

Atmosfera Blu, che ha alle spalle collaborazioni prestigiose con Enrico Ruggeri, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Cecilia Gayle e i Jalisse, ottenendo premi e partecipazioni nel 2022 su Rai Uno, Rai Due e Rai Italia, proporrà alcuni grandi successi della musica italiana, con la partecipazione del maestro Luca Sbardella, affermato musicista che vanta la presenza in tanti programmi RAI, comprese le ultime due edizioni del Festival di Sanremo.