Conferenza stampa di presentazione degli eletti al Senato e alla Camera per il movimento “Sud Chiama Nord”

Si svolgerà mercoledì 12 alle ore 10:00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (ingresso via della Missione) la conferenza stampa di presentazione degli eletti al Senato e alla Camera del movimento Sud Chiama Nord.

Il movimento del deputato regionale ed ex sindaco di Messina Cateno De Luca, nel corso della recente tornata elettorale, ha registrato un risultato eccezionale ottenendo 1% a livello nazionale che ha consentito l’elezione alla camera di Francesco Gallo, già vicesindaco del comune di Messina e al Senato di Dafne Musolino, già assessore al comune di Messina.

“Messina oggi, afferma il leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord Cateno De Luca, può contare su due rappresentanti al Senato e alla Camera dei deputati. Dafne Musolino e Francesco Gallo saranno la nostra voce al Parlamento nazionale e Sud Chiama Nord getta le basi per costruire la rete sull’intero territorio. È un risultato che premia la nostra azione amministrativa e un progetto politico nato a Messina che oggi è una realtà nel panorama politico nazionale rendendoci sempre più protagonisti del nostro territorio.”

“Dopo lo straordinario risultato che ci ha visti protagonisti non solo del voto in Sicilia, ma anche alle politiche eleggendo i nostri parlamentari Francesco Gallo e Dafne Musolino, afferma il presidente di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera, è il momento di dare seguito a questo consenso radicandosi su tutto il territorio nazionale. Stiamo ricevendo da più parti richieste per fare parte del nostro progetto politico, da mercoledì 12 lanceremo il progetto nazionale in modo chiaro che permetterà a tutti di esserne protagonisti”.

Alla conferenza stampa saranno presenti il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, il presidente del movimento Ismaele La Vardera, la senatrice Dafne Musolino, il deputato Francesco Gallo, l’on. Carmelo Lo Monte.