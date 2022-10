Acquedolci, prima edizione della fiera autunnale il prossimo 12 ottobre

Era stata proposta nel corso di un incontro tra l’assessore al ramo Giuseppe Reitano e i commercianti, convocato per rilanciare l’economia legata al mercato settimanale e approvata poi la scorsa primavera. Ora, per la la prima volta nella storia di Acquedolci, si terrà l’edizione autunnale della fiera acquedolcese, istituita in memoria di Pietro Pagano, storico commerciante ambulante locale, scomparso prematuramente qualche anno fa e che per tantissimi anni è stato una presenza fissa sia al mercato settimanale acquedolcese, che alla fiera di maggio.

Data stabilita mercoledì 12 ottobre 2022. La manifestazione si terrà lungo il nuovo percorso già rodato durante la fiera storica del 14 maggio scorso, nel tratto di statale 113 compreso fra la via Palermo e la via Zara.

Mercoledì pomeriggio, inoltre, l’amministrazione comunale consegnerà in sala consiliare un attestato di stima ai familiari di Pietro Pagano, alla presenza di una rappresentanza dei commercianti locali.