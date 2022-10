Tempo stabile in Sicilia questo weekend, ma da lunedì la situazione potrebbe cambiare

Nella giornata di oggi, e per buona parte della giornata di domani, continuerà a splendere il sole sulla nostra regione, ad eccezione di qualche innocua velatura. Il merito è dell’alta pressione, che manterrà abbastanza stabili anche le temperature, in lieve aumento nei massimi. Venti deboli meridionali, moderati/forti nella parte occidentale della Sicilia. I mari saranno perlopiù calmi (Tirreno) o poco mossi (Ionio). Soltanto nel pomeriggio di domenica si potrebbe verificare qualche lieve rovescio sul territorio dei Nebrodi. In serata, pioggia prevista anche nel trapanese e sul litorale agrigentino occidentale. Peggioramenti a partire da lunedì.