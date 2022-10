La Infodrive Capo d’Orlando si spegne nel secondo tempo: Bergamo vince 97-86

Seconda sconfitta consecutiva per la Infodrive Capo d’Orlando, che cade in trasferta a Bergamo per 97-86. I ragazzi di coach Sussi giocano un ottimo primo tempo, chiuso vanti 41-51. Nella ripresa però subiscono la rimonta travolgente di Bergamo, che mette la freccia ad inizio quarto periodo e non si guarda più indietro.

Non bastano i 22 punti e 9 rimbalzi di Klanskis, né i 19 punti di Sandri, al rientro dopo l’infortunio. In doppia cifra anche Baldassarre con 14 e Passera con 13.

Bergamo Basket 2014-Infodrive Capo d’Orlando 97-86 (19-25, 41-51, 67-69,)

Bergamo Basket 2014: Genovese 24 (2/5, 4/8), Sodero 21 (4/9, 1/3), Manenti 17 (3/4, 3/4), Simoncelli 15 (2/3, 2/8), Isotta 13 (4/5, 1/5), Cagliani 5 (1/2, 1/1), Dembele 2 (1/2), Rota (0/1 da 3), Cane, Mora, Morelli ne, Cagliani ne. Coach: Albanesi.

Infodrive Capo d’Orlando: Klanskis 22 (4/6, 1/3), Sandri 19 (5/5, 3/5), Baldassarre 14 (4/7, 0/3), Passera 13 (0/1, 2/6), Vecerina 9 (3/9, 1/1), Triassi 5 (1/1, 1/6), Telesca 4 (0/1, 1/2), Galipò, Okereke, Pizzurro ne, Spada. Coach: Sussi.