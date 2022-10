Il sindaco stefanese Francesco Re con AICC al festival della ceramica di Menemen in Turchia

Al via oggi a Menemen, in Turchia, centro della ceramica da 6000 anni, il primo festival internazionale della ceramica. Ospite d’onore l’Italia. Al festival, oltre ai famosi maestri di Menemen, partecipano maestri ceramisti provenienti dalla altre regioni della Turchia e da tutto il mondo. Invitate le città di Aydın, Manisa ed Eskişehir con il tema “Donne e ceramiche”.

Tornianti e ceramisti italiani stanno partecipando all’evento ed è presente anche una delegazione della Associazione italiana Città della Ceramica AICC, composta dal Vicepresidente e sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re e dall’assessore di San Lorenzello nonché Maestro Ceramista e nella giuria del concorso, Elvio Sagnella.

Stamattina si è svolto l’incontro con il sindaco di Menemen ed i rappresentanti delle Municipalità di Kutahya e Karacasu, finalizzato a consolidare il rapporto di grande attenzione verso AICC e a continuare a sollecitare, sul modello di quanto già realizzato in italia, la costruzione della rete Turca delle Città della Ceramica. Presenti all’incontro anche rappresentanti del mondo accademico locale.

Apprezzamento per la presenza italiana è stato espresso da tutti i partecipanti ed in particolare dal Sindaco di Menemen. Durante l’incontro, inoltre è stata manifestata la volontà di promuovere occasioni per scambi culturali, didattici e formativi; intendimento confermato anche nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte le principali testate giornalistiche turche.