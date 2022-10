Caronia, il sindaco Cuffari: “Pronti ad accogliere il servizio veterinario Asp, Caronia non è seconda a nessuno”

“Rivendichiamo con forza la centralità di Caronia, territorio più esteso della provincia di Messina e sede di numerosissime aziende agricole e zootecniche.” Sono le parole del primo cittadino di Giuseppe Cuffari pubblicate sui suoi canali social a proposito del trasferimento di servizi veterinari dell’ASP a Caronia.

L’amministrazione comunale di Caronia, infatti, lo scorso luglio aveva messo a disposizione dell’ASP veterinaria a titolo gratuito i locali dell’ex scuola di Via Galileo Galilei, per ospitare il servizio veterinario Asp, dopo che l’immobile di via Catania a S. Agata di Militello è risultato non idoneo e dovrà essere sottoposto ad interventi di adeguamento. La proposta di trasferimento era stata avanzata dall’amministrazione caronese con una prima nota il 27 luglio scorso, e dopo una serie di interlocuzioni, la nota era stata accolta.

Nel frattempo, però, sembra che anche l’amministrazione comunale santagatese abbia fatto una proposta alternativa, dando disponibilità di un edificio comunale in Via Duca d’Aosta, che a breve dovrebbe essere disponibile, dopo il trasferimento di alcuni uffici comunali. Immediata la reazione del primo cittadino di Caronia. “Intendiamo spingere con determinazione e convinzione la nostra proposta, certi che sia la scelta giusta per ridare a Caronia la centralità che merita. Caronia non è seconda a nessuno.” conclude Cuffari.