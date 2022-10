Messina: al kartodromo di via Ayrton Senna si correrà la “7H Endurance”

Al Kartodromo di Messina si correrà domani, domenica 9 ottobre, la “7H Endurance”, sesta prova del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance Cup 2022; è organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Lo spettacolare appuntamento avrà inizio alle ore 10.00 sul circuito dell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale S. Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, per concludersi alle 17.00 con la bandiera a scacchi.

Le qualifiche di 10 minuti determineranno la griglia di partenza per la gara. Il format della “7H Endurance” prevede l’obbligo per ogni sosta del cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo.

Durata massima dello “stint” 40 minuti. In chiusura dell’evento si terranno le premiazioni dei primi tre team classificati per ogni categoria, del conduttore che ha ottenuto la pole position e del “best lap” assoluto della manifestazione.

I vincitori della 7H Endurance, inoltre, riceveranno in aggiunta un prestigioso premio: l’iscrizione alla 7H in Portogallo, sul circuito di Viana do Castelo, in programma il 19 novembre. Sono attualmente già 15 le squadre iscritte, pronte ad accendere i motori, segno della grande voglia di ricominciare.

Foto di Vincenzo Nicita Mauro