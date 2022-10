Tiziana Riccardi, la nuova Miss Reginetta d’Italia Over 2022

Aspettando la sesta selezione, per la Sicilia orientale, del concorso Miss Reginetta Over, riservato a tutte le donne dai 30 ai 60 anni, che si svolgerà il 29 ottobre a Milazzo, abbiamo il piacere di presentarvi la Miss Reginetta Over – categoria Senior 2022.

Lei è Tiziana Riccardi, 51 anni di Piombino.

Una bella signora con la passione del cinema e della TV.

Centosettantuno centimetri di semplicità e di sensualità, capelli e occhi castani, amante del bello e della cura del corpo e per questo motivo le due ore giornaliere dedicate allo sport non devono mai mancare.



Nata a Moncalieri da genitori napoletani, ha vissuto a Torino, Napoli e Piombino, tre luoghi completamente diversi che hanno formato il suo carattere.

Ama ascoltare la musica pop italiana e in particolare Biagio Antonacci e in determinati momenti ascolta anche gli Scorpions che gli danno la giusta carica per affrontare qualche difficoltà.

Segue le fiction prodotte in Italia e apprezza sia come attore, ma anche per la sua bellezza Luca Argentero.

Ama cucinare e stare con gli amici a chiaccherare.



Per due anni consecutivi ha partecipato al concorso Miss Reginetta d’Italia Over perché lo ritiene un concorso serio e ben organizzato.

Il momento della proclamazione è stato uno dei più emozionanti della sua vita, il pianto sul prestigioso palco di Riccione ne è stata la testimonianza.

Adesso gli aspetta un anno di impegni a partire da varie sfilate di moda e dalla realizzazione del calendario 2023 del concorso.

“Sono molto felice del risultato raggiunto frutto della mia determinazione e della mia ingenuità. Ho fatto tante amicizie e ho trovato un buonissimo ambiente. Tutto ben organizzato, un bravissimo presentatore come Francesco Anania, coreografi preparati e un patron che non ci ha fatto mancare niente.”

Il mondo dello spettacolo ha sempre occupato un posto nella sua vita, infatti oltre a varie sfilate in giro per l’Italia ha presentato diversi eventi ed è stata testimonial in diverse pubblicità.

Complimenti a Tiziana e che questa vittoria ti porti ancora tante soddisfazioni.