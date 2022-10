Sant’Agata Militello – ITIS Torricelli, premio regionale per il concorso “I principi universali di educazione civica”

L’ITIS “E. Torricelli, diretto dalla Prof.ssa Tamara Micale, ha ricevuto il premio regionale, per la sezione coro, nell’ambito del 50° Concorso Nazionale “I Principi universali di Educazione civica” anno scolastico 2021-2022. Tema del Concorso è stato quello dei principi universali di educazione civica, elaborati a Ginevra nel 1968 dai fondatori dell’Associazione Jean Piaget e Jacques Muhlethaler.

Tra le diverse sezioni proposte dal concorso, l’ITIS nell’anno scolastico 2021/2022 ha scelto di partecipare nella sezione coro, dedicata ad E. Bertolini “E.I.P. Enrico Bertolini Musica giovane” in collaborazione con la CSC della Biblioteca Nazionale. Il coro, costituito dalle studentesse e dagli studenti della classe IV A ad indirizzo chimico, è stato diretto dall’esperta esterna prof.sa Sabrina Gallà, che per l’occasione ha composto musica e testo della canzone “NO WAR” Il progetto ideato dalla prof.ssa, di materie letterarie, Letizia Oriti, ha coinvolto non solo i suoi studenti, ma anche un gruppo eterogeneo di studenti e studentesse provenienti da altre classi, che forti delle loro competenze e abilità musicali hanno costituito una piccola Band diretta dal prof. Giovanni Cappello.