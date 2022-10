Tiziano Granata premiato con la benemerenza al merito di Prima Classe e la medaglia d’Oro alla memoria per alti meriti ambientali.

C’è anche l’indimenticabile poliziotto ambientalista tra i valorosi che il MiTE ha voluto premiare per aver dedicato la loro vita alla salvaguardia dell’ambiente e che durante la loro carriera si sono distinti per l’impegno e il sacrificio per il bene della collettività e per la tutela della salute dei cittadini e del territorio: dal contrasto dei reati ambientali, alle attività di volontariato e alla promozione e diffusione di una educazione e cultura ambientale nel nostro Paese.

Granata, è stato uno degli undici destinatari dell’onorificenza unitamente a personalità del calibro di Guido Monti Danilo Mainardi, Maurizio Santoloci e Folco Quilici conferitagli con la seguente motivazione:

“All’Assistente Capo della Polizia di Stato Tiziano Granata, nonché volontario di Legambiente, che si è distinto per la passione nel fronteggiare le illegalità ambientali, in particolare sul fronte delle frodi agroalimentari e su quello dei traffici illegali di rifiuti. Tra i più stretti collaboratori del Rapporto Ecomafia, ha contribuito alle attività dell’Osservatorio Ambiente e Legalità”.

La cerimonia solenne si è svolta lunedì 3 ottobre presso il Ministero della Transizione Ecologica, alla presenza della dott.ssa Emma Stea, Direttore generale della Direzione Risorse Umane del ministero.

A ritirare l’onorificenza per conto del compianto Tiziano, è stato chiamato l’amatissimo fratello Davide.

Massimo Scaffidi