Sinagra celebra la “Settimana del Pianeta Terra”: l’8 ottobre escursione lungo i sentieri della fiumara

Sabato 8 ottobre, nell’ambito della “Settimana del Pianeta Terra”, a Sinagra si terrà l’evento “I sentieri dell’acqua: laboratori di biodiversità e geodiversità”.

L’evento è organizzato dal Comune di Sinagra, dalla SIGEA-APS (Società Italiana di Geologia Ambientale), dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, dalla Pro Loco-APS, da BeddaSinagra, dai Rangers International e dall’Associazione Sikanie Sinagra.

L’appuntamento è alle ore 9 presso la sala conferenze del Palazzo Salleo da dove, dopo i saluti da parte del Sindaco Antonino Musca e dei rappresentanti dell’Ordine dei Geologi e delle associazioni organizzatrici, si partirà per una escursione lungo i sentieri della Fiumara di Sinagra caratterizzati da un contesto naturalistico assolutamente raro, ricco di biodiversità e di geodiversità.

L’evento è indirizzato a tutti coloro, piccoli e grandi, che hanno voglia sia di scoprire le peculiarità della fauna, della flora e del patrimonio geologico dell’ambito fluviale sinagrese sia di apprezzare le attività di svago e divertimento che vengono periodicamente svolte in questi luoghi di significativo interesse naturalistico. Durante l’escursione, il geologo Michele Orifici, l’agronomo Piero Catena e i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, coordineranno dei momenti laboratoriali finalizzati alla divulgazione di importanti aspetti che riguardano la vegetazione, la fauna fluviale, il patrimonio geologico, il paesaggio, la prevenzione idrogeologica in ambito di protezione civile, la fruizione attenta di luoghi, l’importanza della salvaguardia ambientale e della corretta gestione dei corsi d’acqua soprattutto in un’epoca fortemente influenzata dagli effetti dei cosiddetti cambiamenti climatici. Hanno curato l’organizzazione dell’evento: Michele Orifici e Francesco Spiccia (SIGEA-APS), Marzia Mancuso (Comune di Sinagra), Vincenzo Calamunci, Enzo Spatola e Giovanni Nardo (Rangers International), Enza ed Emanuela Mola (Pro Loco Sinagra), Angela Fogliani e Ylenia Olivo (Sikanie Sinagra), Roberto Franchina e Salvatore Mancuso (BeddaSinagra), Davide Siragusano (Ordine Dei Geologi di Sicilia).

Al termine dell’escursione, prevista per le ore 13, presso la villa comunale si svolgerà un momento ricreativo.