Palermo, sospesa temporaneamente licenza ad una discoteca, dopo una violenta rissa

Il Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha disposto la sospensione della licenza per tenere trattenimenti pubblici danzanti all’interno della discoteca Payone di via dei Nebrodi, per la durata di 30 giorni.

Il provvedimento, che ha sancito la temporanea chiusura dell’esercizio, è stato istruito dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla scorta di un grave episodio di violenza, registrato all’interno del locale lo scorso weekend, quando alcuni giovani hanno originato una violenta rissa con calci e pugni, incuranti dell’incolumità degli altri coetanei presenti sulla pista da ballo.

La rissa si sarebbe poi spostata su strada dove i ragazzi avrebbero proseguito le violenze, colpendosi con caschi ed oggetti contundenti, tra le auto in transito. Ampio resoconto dei tafferugli sarebbe stato, per altro, documentato dalle riprese effettuate da alcuni astanti attraverso i telefonini, con video poi trasmessi on line dai principali organi di informazione locale.

I soccorsi portati all’interno del locale avrebbero evidenziato la presenza di un avventore con lesioni al capo e di una ragazza minorenne colpita da un attacco di panico, costretta a ricorrere a cure sanitarie.

Analogo provvedimento di chiusura temporanea, in quel caso di 10 giorni, per fatti simili registrati nella stessa discoteca, era stato adottato dal Questore della provincia di Palermo lo scorso 24 febbraio. Il complesso dei citati elementi, unitamente alla ravvisata urgenza di un intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, volto tutelare la sicurezza dei cittadini, ha motivato il provvedimento questorile che è già stato notificato dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.