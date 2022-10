Milazzo – Tragico incidente, perde la vita la settantenne Maria Salmeri

Non ce l’ha fatta Maria Salmeri, 77 anni, deceduta ieri pomeriggio all’ospedale Fogliani di Milazzo, dopo essere stata investita la mattina da un’auto mentre attraversava la strada in Piazza Roma.

Le condizioni della donna erano apparse gravi fin da subito. L’anziana aveva battuto violentemente la testa, perdendo parecchio sangue. Subito portata all’ospedale grazie al pronto intervento del 118, stava per essere trasferita in elisoccorso a Palermo o Catania, ma l’aggravarsi delle sue condizioni purtroppo non ha permesso lo spostamento. La donna è deceduta poco dopo. Lascia il marito e un figlio.