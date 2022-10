Incidente nel nisseno tra due auto e un tir: camion vola giù dal viadotto. Un morto e diversi feriti

Drammatico incidente nel nisseno, nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 16.20 due auto e un tir si sono scontrati mentre percorrevano la SS626, lo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. Ad avere la peggio il tir, che dopo lo scontro è finito giù dal viadotto: l’impatto è stato fatale per il conducente. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento del personale sanitario, dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco.

Nel tragico impatto almeno altre tre sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave: sono state trasportare all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.