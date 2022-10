L’artista cileno Francisco Gabrel, in questi giorni a Capo d’Orlando per l’esposizione della mostra “Amnesia”, allo spazio Loc, ha tenuto un workshop per i ragazzi dell’Istituto comprensivo N.2 di Capo d’Orlando, diretto da Rita Troiani.

Un momento di gioia e di espressione di creatività, che ha visto impegnati tanti piccoli artisti.