Sicilia, nubifragio tra Palermo, Trapani ed Agrigento. Bus si ribalta, contuso qualche passeggero

Forti temporali ed una tromba d’aria ieri hanno flagellato le province di Palermo, Trapani e Agrigento. Fiumi di acqua e fango hanno invaso strade, scantinati e negozi posti al pianterreno. Centinaia le richieste di soccorso ai vigili del fuoco pervenute nelle diverse province, intervenuti per soccorrere automobilisti in difficoltà e per allagamenti e danni causati dall’acqua. Richiamate in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza.

Nel comune di Santa Margherita del Belice, lungo la SS624, un bus è uscito di strada, ribaltandosi su un fianco, a bordo carreggiata. Sembra che alcuni passeggeri siano rimasti contusi e che siano stati accompagnati al nosocomio di Sciacca per i controlli del caso. L’autista del pullman, che si sarebbe ribaltato a causa del forte vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, avrebbe raccontato di non avere mai visto nulla di simile. La zona dell’incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una tromba d’aria.

Danni e allagamenti anche a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. Il maltempo, inoltre, ha colpito anche la città di Trapani e e la vicina Erice, sferzate da una bufera d’acqua e vento. Molte le strade sono risultate impraticabili, con diverse auto rimaste bloccate.

Questa mattina la conta dei danni.