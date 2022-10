Patti: ieri ultima celebrazione da parroco della cattedrale per don Enzo Smriglio, al suo posto si insedierà don Pierangelo Scaravilli

Ultima celebrazione da parroco per don Enzo Smriglio. E’ stata ieri pomeriggio nella Cattedrale San Bartolomeo di Patti, gremita come non mai in ogni ordine di posto.

Hanno concelebrato la Santa Messa il vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco, il nuovo arciprete della Cattedrale don Pieran­gelo Scaravilli, che ha conservato anche il servizio di vice rettore del seminario diocesano e poi tanti sacerdoti.

Hanno presenziato il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore ed altre autorità istituzionali e militari, tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la vicinanza al sacerdote che lascia la parrocchia dopo oltre venti anni di servizio pastorale.

Durante la celebrazione non sono mancati momenti di commozione soprattutto quando hanno preso la parola Carmelo Manfrè, a nome della parrocchia Cattedrale, il sindaco Gianluca Bonsignore, il vescovo Giombanco e lo stesso don Smriglio, che ha ringraziato il vescovo, sacerdoti, parrocchiani e cittadini che in tutto questo tempo gli sono stati vicini.

Al termine della celebrazione si è svolto un momento di fraternità, nel piazzale antistante la Cattedrale. Don Enzo Smriglio, nell’agosto scorso, è stato assegnato dal vescovo alla parrocchia San Benedetto il Moro di Acquedolci. Al suo posto in Cattedrale subentrerà Don Pieran­gelo Scaravilli.