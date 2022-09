Strade provinciali: chiusura della 161A e limitazioni sulla 176

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022, di un tratto della strada provinciale 161/a Alcara Li Fusi – Longi, dal Km. 0+350 al Km. 2+700, per consentire il completamento dei lavori in corso di esecuzione.

Si suggeriscono i percorsi alternativi:

– da Longi verso Alcara li Fusi, deviazione in contrada Eremo sulla strada comunale Villicanò-Timpa Canale fino al bivio Area Cutti;

– da Alcara li Fusi verso Longi, deviazione al Bivio Area Cutti sulla strada comunale Villicanò-Timpa Canale fino alla contrada Eremo.

E’ consentito ai soli residenti raggiungere le proprie abitazioni nel tratto interessato dall’interdizione.

Disposta poi la limitazione del transito, con divieto per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e limite di velocità a 30 Km/h per tutti gli altri veicoli, sulla strada provinciale 176 Castelluzzese, nel Comune di Pettineo, al Km. 10+000 circa presso Ponte Tusa.

L’ordinanza avrà vigore fino al 3 ottobre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 15:00, ed è stata emanata per consentire l’esecuzione di getto continuo in calcestruzzo per la costruzione di briglie a protezione del ponte stesso.

Resta garantito il transito allo scuolabus ed ai mezzi di soccorso.

Si suggerisce il seguente percorso alternativo: strada provinciale 173 di Motta D’Affermo per raggiungere i centri di Mistretta e Castel di Lucio.