Round Aeolian Race, ha vinto “Lisa R”

L’imbarcazione LISA R, il KER 46 dell’armatore abruzzese Giovanni di Vincenzo, ha vinto la quarta edizione della Round Aeolian Race.

Presa la prima posizione dopo poche miglia dalla partenza dal porto di Capo d’Orlando, ha scelto il senso antiorario del percorso, puntando decisamente sulle bocche di Vulcano e quindi su Stromboli. Ha doppiato l’isola più a est del percorso e dopo una bonaccia sotto la Sciara, ha ripreso la navigazione verso Salina.

Gli altri equipaggi dietro Lisa R, distanziati di oltre 1 ora, sono rimasti intrappolati intorno a Stromboli perdendo ulteriormente terreno. Era andata molto meglio alla flotta che aveva scelto il senso orario, capitanata dal trimarano White whales, che intorno a mezzanotte ha incrociato LISA R a Salina – praticamente a metà percorso – con un risultato quindi ancora apertissimo.

Da quel momento in poi Lisa R, trovandosi sul versante ovest del campo di regata, è riuscita a navigare praticamente sempre nel vento, mentre le imbarcazioni dirette verso la parte est, hanno incontrato condizioni molto variabili con diversi buchi di vento. Da li il passaggio da Alicudi e la volata finale verso il traguardo fermando così il tempo totale per il percorso di 135 miglia in sole 21 ore, 18 minuti e 30 secondi.

Il 2022 si è confermato un anno straordinario per l’armatore abruzzese Giovanni di Vincenzo che, dopo aver vinto la edizione 2022 della Rolex Giraglia, si è imposta anche in questa regata, stracciando il precedente record di percorrenza.