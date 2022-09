Orrore a Palermo, padre abusa della figlia piccola. La madre lo scopre dal cellulare

Orrore a Palermo. Una bambina di pochi anni è stata abusata dal padre a Palermo: ad accorgersi del grave fatto è stata la moglie dell’uomo. La donna ha scoperto delle violenze grazie alla telecamera che doveva essere utilizzata per controllare che piccola dormisse. L’uomo è stato così denunciato e successivamente arrestato verso la fine di agosto.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la madre della bambina e l’altra figlia erano uscite per andare in un centro commerciale: in casa erano rimasti il padre e la piccola.

La telecamera nella camera della bambina è collegata attraverso un’app al cellulare della sorella. Quando ci sono movimenti nella stanza arriva una notifica sul telefonino; la sorella ha visto la scena di abusi e ha poi dato il cellulare alla madre. La donna si è precipitata a casa. Poi ha fatto la denuncia.